La présidente désignée de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé vendredi que le «choc du Brexit» avait «renforcé» l'Union européenne. Elle a aussi fait l'éloge de l'Otan, au lendemain de critiques du président français Emmanuel Macron.

President-elect @vonderleyen addresses the 'State of Europe' at the Konrad Adenauer Stiftung on the occasion of the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall.#mauerfall30 https://t.co/SjDgMc09Me