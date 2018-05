Sur la première photo, on regarde le fauteuil roulant avant la mer. Sur la suivante, on s’attardera de nouveau sur la chaise, plutôt que sur les dromadaires. Comme s’il était plus courant de voir l’Atlantique, ou ces animaux à bosse, plutôt qu’une personne invalide. Lui-même ancien tétraplégique, Marc-Olivier Perotti, organisateur de ce voyage au Maroc pour personnes en situation de handicap, est convaincu qu’il n’y a pas d’obstacles assez grands pour empêcher un fauteuil de passer. Avec le coup de pouce d’un bénévole pour le pousser parfois. Et une aide financière pour surmonter la nécessité pour certains d’être accompagnés. La médina bondée de Marrakech? Ils l’ont visitée! La terre aride du désert? Elle ne les a pas arrêtés! L’interminable plage d’Essaouira? Ils l’ont parcourue en riant. Les trois heures de vol, après une longue attente à l’aéroport marocain? Ils en ont apprécié chaque minute. Le voyage de leur vie? Qui sait. Mais la joie qu’ils ont partagée avec nous pendant les quatre jours où nous avons pu les suivre, tout en découvrant leurs difficultés au quotidien, face à un trottoir, un couloir d’avion étroit, une toilette turque ou une foule pressée, résonnera sans doute en nous tout aussi longtemps. Avec son aventure au Maroc et les activités hors des sentiers battus qu’il propose, le fondateur de KyféKoi interpelle. Et rappelle non seulement que les trottoirs sont parfois tout aussi hauts chez nous, mais aussi qu’il est plus que temps que l’on voie davantage de traces de roues se mêler à celles de nos pas sur les plages.

Pour Wilfried, passionné d’animaux, c’était l’occasion de voir des dromadaires dans le désert, malgré sa chaise roulante. Pour Krystopher, infirme moteur cérébral, c’était la chance de prendre l’avion pour la première fois avec celle qu’il aime depuis 20 ans, Déborah, également atteinte dans sa santé, et de partager avec elle les émotions qui se dégagent quand on voit l’océan pour la première fois. Pour Alice, non-voyante, c’était l’opportunité de comparer les senteurs et les bruits de Marrakech à ceux de Casablanca qu’elle avait ressentis par le passé.

Pendant une semaine, grâce à l’association franco-suisse KyféKoi, huit personnes en situation de handicap, dont quatre en chaise, et douze accompagnants bénévoles, ont découvert Marrakech, ses perles et ses alentours, sans se soucier de l’accessibilité des lieux. Pour une fois. Ni de l’aspect financier. Car, comme nous le rappelle, dès que nous le rejoignons sur place, le fondateur de KyféKoi, Marc-Olivier «Marcol» Perotti, Neuchâtelois installé en France voisine avec son épouse genevoise, Marianne, voyager, pour un handicapé, est souvent un rêve inaccessible: «S’il n’est pas totalement autonome, il doit partir avec un accompagnant. Donc s’il ne peut pas, ou ne veut pas, pour une fois, partir avec un proche, il doit payer le voyage de l’accompagnant en plus du sien et lui verser un salaire.» Pour exemple, ce périple marocain, vol, séjour à HandiOasis (un établissement entièrement adapté au handicap), transports, activités et repas compris, aurait coûté plus de 1600 francs par personne. Une somme impossible à réunir pour les participants, résidant en institut pour la plupart.

«D'habitude, la mer on la voit de loin»

Le projet n’a pu se réaliser que grâce au financement à hauteur de 70% par l’association genevoise Auxilium. Une part a été payée par les dons reçus par KyféKoi. Puis chaque membre de l’association qui a souhaité s’inscrire a versé 350 francs. «C’est important pour eux qu’ils paient aussi leurs vacances et que ce ne soit pas de la charité», précise Marcol, lui-même ancien tétraplégique (lire ci-contre). Chaque accompagnant a payé le même prix. Pendant sept jours, ces derniers ont été les jambes, les bras ou les yeux d’Alice Grieve, 23 ans, Thalia Reynes, 24 ans, Krystopher Coutterand, 25 ans, Déborah Gentile, 26 ans, Wilfried Bonnet, 31 ans, Kelvine Gaillard, 37 ans, Frédérique Corion, 42 ans, et Nathalie Ceccon, 54 ans. S’occupant, pour certains, de leur toilette, les aidant à se déplacer et restant à l’écoute.

Entre la médina de Marrakech, les emplettes et les mésaventures (un porte-monnaie et des lunettes de vue subtilisés au souk), la visite du jardin Majorelle, du désert de l’Agafay, de la vallée de l’Ourika ou d’un marché berbère à Tnine Ourika, les participants ont fait le plein de souvenirs. À Essaouira, Wilfried et Thalia ont vécu un moment magique: «Je suis tellement heureux d’avoir pu toucher l’eau! s’exclame le jeune homme. D’habitude, la mer on la voit de loin, il n’y a personne pour nous pousser sur le sable. Les accompagnateurs ont été nos jambes. Au Maroc, j’ai oublié mon handicap.»

Notre journée à Essaouira a aussi permis de découvrir son souk, plus calme, avec non plus quatre, mais sept fauteuils roulants (car tous ne peuvent pas marcher sur de longues distances). Devant notre cortège, les gens s’écartent respectueusement pour nous faciliter l’accès aux échoppes. Des marches ou une rampe inexistante sont autant d’obstacles que le groupe surmonte tout en dégustant cornes de gazelles et autres délices sucrés. Malgré sa difficulté à s’exprimer, Frédérique marchande le prix d’une robe avec fermeté, sous l’œil amusé de son père, Michel, son accompagnant (lire ci-contre). «Elle a déjà tout claqué en produits à base d’huile d’argan! Quelle dépensière!» Tant pis pour la robe.

En quad dans la boue

Kelvine est aux anges: «Je préfère ce souk, celui de Marrakech m’a beaucoup stressée, je n’aime pas le monde. Mais j’ai adoré la soirée sur la grande place Jemaa el-Fna», détaille la jeune femme, qui, outre son handicap, souffre de bipolarité. «Avec les accompagnants, je peux parler de mes angoisses. Je ne l’aurais peut-être pas dit à mes proches.» Alice, la benjamine, qui malgré un diplôme en notariat ne trouve pas d’emploi à cause de sa cécité, vient de publier chez Edilivre son deuxième ouvrage de science-fiction, «Néguilla: le maître désaffecteur». Elle s’avère une vraie bourlingueuse. Pourquoi cette expédition en groupe? «Ici, on assume chacun notre handicap et on rit beaucoup. Quand je pars en famille, c’est bien, mais je suis la seule handicapée. Avec mes amis, j’aime aussi faire des croisières, car là, l’accompagnateur est gratuit!» Nathalie, plus réservée, est ravie de ce tout premier dépaysement depuis qu’elle est en chaise: «Ça m’a donné envie de voyager davantage.»

Grâce à Marcol et Marianne, tout est fait pour que valides et invalides vivent les mêmes choses. Au même rythme: «Tout prend plus de temps avec les handis, explique Marcol. Par exemple, si on fait une pause-pipi sur l’autoroute, tous doivent pouvoir descendre. Donc on prend vite une heure.» Les quads pour la sortie tout-terrain étaient également équipés de sièges spéciaux. Wifried et Krystopher ont choisi de goûter à la vitesse. Et à la boue, au lendemain d’un orage diluvien. Tandis que le reste du groupe a préféré l’activité massages et piscine à HandiOasis.

Une centaine de jouets offerts

Un repos bien mérité: la veille, ils avaient vécu leur journée la plus forte et beaucoup de larmes avaient coulé. KyféKoi avait remis à Ourika Tadamoune, une association pour enfants handicapés, principalement malentendants, une centaine de jouets et du matériel médical, récoltés par les participants et acheminés par la route par un collaborateur. Car le but du périple était également humanitaire. Les petits pensionnaires et notre groupe ont passé l’après-midi à jouer ensemble, malgré la difficulté à se comprendre. Le langage du sourire a permis des moments d’échanges forts, filmés par la première chaîne de télévision marocaine. Thalia Reynes nous a ensuite confié: «J’ai pleuré car j’ai adoré faire de l’humanitaire pour aider ces enfants. Ça m’a fait chaud au cœur. Et ça m’a fait réfléchir. Depuis, je me plains moins. Nous, on a beaucoup de choses.» De retour à Cointrin, tard dans la nuit, après cette parenthèse enchantée, les traits sont tirés. Mais l’émotion est palpable. Tous se promettent de remettre ça. Alors que pour Krystopher, le coup de cœur a été radical: «J’adorerais m’installer au Maroc!» ? (Le Matin)