La sénatrice Elizabeth Warren a annoncé jeudi à son équipe de campagne qu'elle abandonnait la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Elle n'a pas indiqué si elle avait décidé de soutenir un autre candidat.

A 70 ans, la progressiste avait grimpé jusqu'au sommet des sondages à l'automne avant de retomber. Elle n'a pas remporté une seule de la vingtaine de primaires démocrates organisées à ce jour, essuyant des défaites particulièrement humiliantes dans l'Etat du Massachusetts qu'elle représente au Sénat et dans celui où elle a grandi, l'Oklahoma. «Dans cette campagne, nous avons été prêts à nous battre», a-t-elle déclaré à son équipe de campagne, selon un texte communiqué à l'AFP.

«Et je peux citer un milliardaire qui a été empêché d'acheter cette élection», a-t-elle déclaré, en référence à ses attaques remarquées lors d'un débat télévisé à l'encontre de l'ex-maire de New York Michael Bloomberg. «Le combat va peut-être prendre une nouvelle forme aujourd'hui, mais je ferai partie de ce combat, et je vous veux dans ce combat avec moi», a-t-elle déclaré.

Elizabeth Warren doit s'exprimer devant la presse à la mi-journée jeudi, depuis le Massachusetts.

Trickle down economics has been a failure. We need to build an economy from the grassroots up. pic.twitter.com/6k34XJKmfl