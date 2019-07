Les sénateurs progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont essuyé les critiques de leurs rivaux modérés lors d'un débat mardi soir entre prétendants à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, qui a révélé les lignes de fracture idéologiques au sein du parti.

Les deux figures de l'aile gauche ont défendu avec vigueur leurs programmes de réformes radicales pour battre Donald Trump, malgré les appels à la prudence formulées par certains de leurs concurrents. Au coude-à-coude dans les sondages, Elizabeth Warren et Bernie Sanders sont susceptibles de menacer le favori actuel de la primaire, Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama et probablement le plus centriste de tous les candidats.

«Nous n'allons pas résoudre les problèmes urgents qui nous font face avec des petites idées mal articulées», a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren dès l'ouverture du débat entre 10 des 25 candidats à la primaire démocrate, dans un théâtre de Detroit (nord).

Elizabeth Warren: "We need to be the party that fights for our democracy and our economy to work for everyone. I know what's broken in this country, I know how to fix it and I will fight to make it happen" https://t.co/69CUqbgZot #DemDebate pic.twitter.com/CqaFb4C0su — CNN (@CNN) July 31, 2019

Avec Bernie Sanders, elle a défendu la création d'une couverture maladie universelle financée par des fonds publics sans aucun rôle pour les assurances privées, la fin des poursuites pénales pour les migrants entrés clandestinement aux Etats-Unis ou une couverture médicale pour les sans-papiers.

«Pourquoi être aussi extrême ?» s'est insurgé l'ancien parlementaire modéré John Delaney, tandis que le gouverneur du Montana Steve Bullock les a même accusés «de jouer dans la main de Donald Trump». Elizabeth Warren s'est défendue avec vigueur. «Je ne comprends pas pourquoi s'embêter à être candidat à la présidence des Etats-Unis, si c'est juste pour parler de ce qu'on ne peut pas faire», a-t-elle lâché.

Sen. Warren: "I don't understand why anybody goes to all the trouble of running for President of the United States just to talk about what we really can't do and shouldn't fight for...I'm ready to get in this fight. I'm ready to win this fight." https://t.co/lrVE7B6VCO #DemDebate pic.twitter.com/n8kwp3VjpA — CNN (@CNN) July 31, 2019

«Socialistes dingues»

«Les républicains n'ont pas peur des grandes idées, eux», a renchéri Bernie Sanders, 77 ans, en appelant à lutter contre les lobbies pétroliers, pharmaceutiques, des armes... Les deux sénateurs sont actuellement soutenus chacun par environ 15% des électeurs démocrates, loin derrière Joe Biden (32%) qui débattra mercredi face à d'autres candidats.

Devant le grand nombre des candidats, la chaine CNN a choisi le diviser le débat en deux parties, avec à chaque fois 10 participants. Egalement à l'affiche mardi, Pete Buttigieg, le cinquième dans les sondages avec près de 6% des soutiens démocrates, a tenté de rester au-dessus de la mêlée.

Le maire de South Bend (Indiana) a appelé les démocrates à ne pas se soucier des commentaires républicains. Que le programme soit très à gauche ou pas, «ils diront que nous sommes une bande de socialistes dingues», a-t-il noté.

Pete Buttigieg: "It's time to stop worrying about what the Republicans will say. It's true if we embrace a far-left agenda, they're gonna say we're a bunch of crazy socialists. If we embrace a conservative agenda...they’re gonna say we're a bunch of crazy socialists." #DemDebate pic.twitter.com/rNx3Ki8Ftz — CNN (@CNN) July 31, 2019

De fait, à peine le débat terminé, le parti républicain a dénoncé sur Twitter «une surenchère de propositions radicales et socialistes» - un terme marqué à l'extrême gauche aux Etats-Unis - et prédit une large victoire à Donald Trump dans quinze mois. Le battre n'est pas le seul enjeu de la campagne, ont noté plusieurs candidats démocrates mardi, en promettant de restaurer «l'autorité morale» ou «les valeurs» des Etats-Unis s'il parvenait au pouvoir.

«Moins poli»

Les projecteurs se tourneront mercredi vers Joe Biden, 76 ans, et la sénatrice noire Kamala Harris, en quatrième position dans les sondages (10,5%), dont la passe d'armes avait marqué le mois dernier le premier débat de la primaire démocrate.

La sénatrice noire avait attaqué le vétéran de la politique sur ses positions passées face à la ségrégation raciale. Surpris, il s'était défendu sans ardeur et l'élue californienne avait enregistré un bref gain de popularité. Il a promis que, cette fois, il serait «moins poli». Elle a dit qu'elle «exprimerait (ses) différences», tout en restant «polie».

A leurs côtés, le sénateur noir Cory Booker (1,5%) pourrait lui aussi égratigner le favori sur la question raciale. Il lui a déjà reproché d'avoir été l'«architecte» d'une loi pénale de 1994 ayant mené de nombreux Noirs derrière les barreaux. Joe Biden s'est dit prêt à faire face. «S'ils veulent parler du passé, je peux le faire», a-t-il déclaré. «J'ai un passé dont je suis fier. Le leur n'est pas aussi bon».

«Joe l'endormi n'est pas au mieux de sa forme», a ironisé Donald Trump mardi matin, tout en prédisant sa victoire à la primaire. Même «en boîtant, il franchira en premier la ligne d'arrivée», a déclaré le milliardaire républicain.

President Trump: "I think right now it will be Sleepy Joe, I think. I feel he'll limp across the line... I think he's off his game by a lot, but I think personally I think it's going to be Sleepy Joe." pic.twitter.com/qI1WmRhp5j — The Hill (@thehill) July 30, 2019

Le président, qui a déjà lancé sa campagne de réélection, a une longueur d'avance sur les démocrates confrontés à la délicate mission de choisir leur champion parmi 25 prétendants sans donner l'image d'un parti divisé.

Le débat de cette semaine devrait permettre de clarifier l'horizon. Les plus petits candidats ont en effet pour obligation de marquer les esprits s'ils veulent rester en lice. Ceux qui n'auront pas reçu des dons de 130'000 personnes différentes et percé au-dessus de 2% dans les sondages ne pourront plus participer aux prochains débats. Seuls sept candidats remplissent aujourd'hui ces critères. (afp/nxp)