Les États-Unis ont annoncé mercredi la fin des dérogations qui autorisaient jusqu'ici des projets liés au programme nucléaire civil iranien malgré les sanctions de Washington. Il s'agissait d'un ultime vestige, côté américain, de l'accord international de 2015.

«Aujourd'hui, j'annonce la fin des exemptions aux sanctions pour tous les projets nucléaires en Iran», a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans un communiqué. Concrètement, les pays encore attachés à l'accord de 2015 et impliqués dans ces projets qui n'ont pas vocation militaire risquent d'être sanctionnés par Washington s'ils ne se désengagent pas. Cela concerne avant tout la Russie.

Today, I am ending the sanctions waiver for JCPOA-related projects in Iran, effective in 60 days. Iran’s continued nuclear escalation makes clear this cooperation must end. Further attempts at nuclear extortion will only bring greater pressure on the regime.