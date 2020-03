Les autorités chinoises ont annoncé le retrait, sous deux semaines, de la carte de presse des correspondants américains des quotidiens «New York Times», «Washington Post» et «Wall Street Journa»l, ce qui équivaut de facto à une expulsion. Trois reporters du «Wall Street Journal» avaient déjà été expulsés fin février.

Selon la diplomatie chinoise, il s'agit d'une réponse à la décision «scandaleuse» de Washington de réduire fortement le nombre de Chinois autorisés à travailler pour cinq médias de Pékin aux Etats-Unis.

«Ce n'est pas du tout la même chose», a protesté le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, estimant que la mesure américaine visait des «membres des organes de propagande chinoise». Il a exhorté les autorités chinoises à «revenir» sur ces expulsions qui «empêchent au monde de savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur du pays».

Le «Washington Post» a aussi condamné l'annonce chinoise,« particulièrement regrettable car elle intervient en pleine crise mondiale sans précédent», à un moment où limiter l'information «ne fait qu'aggraver la situation». Mais justement, alors que le monde tente tant bien que mal de se coordonner face à la pandémie, les deux grandes puissances rivales ne cessent de s'écharper. Donald Trump a ainsi revendiqué mardi haut et fort la formule «virus chinois» pour désigner le nouveau coronavirus. «Il est venu de Chine. Je pense que c'est une formule très exacte», a-t-il martelé.

Formule «raciste»

L'expression était déjà utilisée depuis plusieurs jours par Mike Pompeo, qui ne parle désormais plus que de «virus chinois» ou «virus de Wuhan», du nom de la ville chinoise berceau de l'épidémie. Elle a été reprise lundi soir dans un tweet de @realDonaldTrump, le compte du président des Etats-Unis, ce qui n'a fait qu'alimenter la colère de Pékin.

Cuomo wants “all states to be treated the same.” But all states aren’t the same. Some are being hit hard by the Chinese Virus, some are being hit practically not at all. New York is a very big “hotspot”, West Virginia has, thus far, zero cases. Andrew, keep politics out of it....