Des manifestants antiracistes ont abattu dans la nuit de vendredi à samedi l'unique statue d'un général confédéré érigée dans la capitale américaine Washington, selon des images diffusées par les médias américains.

La chaîne de télévision ABC7 News a montré des images de la statue du général sudiste Albert Pike mise à bas à l'aide d'une corde par plusieurs dizaines de manifestants scandant le slogan: «Black lives matter».

ABC7 NEWS SPECIAL REPORT: Live Coverage as the statue of Albert Pike in Judiciary Square was pulled down and set on fire by protesters. https://t.co/7XUuAvKR7U

Le président américain Donald Trump a qualifié sur Twitter cet incident de «honte pour notre pays», a appelé à l'arrestation de ses auteurs, et a accusé la police de Washington de «ne pas faire son travail en regardant une statue être abattue et incendiée».

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser