L'administration de Donald Trump a supprimé des aides financières aux pays d'Amérique centrale accusés par le président américain de ne «rien» faire pour empêcher les migrants de se rendre aux Etats-Unis, a annoncé samedi le département d'Etat américain.

«A la demande du secrétaire d'Etat» Mike Pompeo, «nous mettons en oeuvre la décision du président et mettons fins aux programmes d'assistance pour le Triangle du Nord pour les années budgétaires 2017 et 2018», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la diplomatie américaine.

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

L'année budgétaire 2018 a pris fin à l'automne dernier, et le département d'Etat n'a pas précisé combien de crédits non encore dépensés étaient rééllement concernés par cette mesure, qui pourrait être avant tout symbolique.

....through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

Le «Triangle du Nord» comprend le Salvador, le Guatemala et le Honduras, trois pays d'où des dizaines de milliers de migrants, fuyant la misère et la violence, ont pris la route ces dernières années pour tenter d'entrer aux Etats-Unis. Donald Trump a dénoncé jeudi l'inaction de leurs gouvernements face à ces «caravanes». «Le Honduras, le Guatemala et le Salvador ont pris notre argent pendant des années et ne font rien», a-t-il tweeté.

....the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

Sur les deux dernières années, 1,3 milliard de dollars avait été alloué à l'Amérique centrale au titre de l'aide publique au développement américaine, dont l'essentiel à ces trois pays. En décembre, Washington et Mexico s'étaient pourtant engagés ensemble à réaliser d'importants investissements dans le «Triangle du Nord» et dans le sud du Mexique, dans l'espoir d'endiguer l'arrivée de migrants. (afp/nxp)