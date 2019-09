Voilà une histoire insolite racontée par la police de Charleston, aux Etats-Unis. Cette dernière a mis fin au périple de plus de 300 kilomètres d'un petit garçon de 11 ans. Seul au volant de la voiture de son frère, le garçon s'est naïvement arrêté vers une voiture de police en patrouille pour retrouver son chemin lorsque son GPS a cessé de fonctionner, rapporte le média belge «7sur7».

Mais que faisait-il à trois heures de route de chez lui? En creusant, les agents ont découvert que le garçon cherchait à rejoindre un homme vivant à Charleston et rencontré sur «Snapchat».

Après avoir échangé quelques messages, ils auraient pris la décision d’emménager ensemble. Dès lors, la police a immédiatement averti le père de l'enfant qui s’apprêtait a signaler sa disparition.

