«Le ski, même à côté des pistes, c’est du hors-piste!», plaide dans une vidéo la Société de prévention et de secours en montagne de Chamonix (la Chamoniarde). Pour appuyer ses propos, elle révèle un cas réel qui a eu lieu le 28 décembre dernier dans la station, comme l'explique «Le Dauphiné».

La vidéo s’ouvre sur une scène horrifiante, filmée par une caméra installée sur le casque de Fox, un petit Britannique de 11 ans. On voit l’avant de ses skis. Il descend. Puis une sorte de trou apparaît devant lui. Il tombe dedans. Et immédiatement, la neige l’ensevelit. 1,50 m de neige au-dessus de sa tête! L’image devient presque noire. Et on entend le petit Fox hurler, et hurler encore.

La peur de sa vie

La suite est principalement basée sur le témoignage de son papa, Gillon Campbell. Ce jour-là, il skiait avec ses deux fils, Fox et son frère cadet. Depuis une piste, le trio a repéré un «beau champ de poudreuse qui menait à un goulet» permettant de rejoindre la piste plus bas.

Fox est parti en tête. Il est tombé dans son trou. Son père et son frère sont passés peu après, sans le voir.

On vous laisse découvrir la suite de l’histoire, racontée par ce papa «qui n’a jamais eu aussi peur». Mais précisons qu’après une demi-heure sous la neige, le petit Fox a été sorti indemne de son calvaire.

L’histoire se termine bien. Elle aurait pu, voire dû, tourner à la tragédie. «Les chances de survie après une trentaine de minutes sont minces, car le risque d’asphyxie est très grand», souligne le pisteur de Chamonix Anthony Bouricha à la fin de la vidéo de prévention.

