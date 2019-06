Les organisateurs du légendaire Glastonbury Festival, en Angleterre, étaient certainement pleins de bonnes intentions lorsqu'ils ont décidé d'interdire la vente de bouteilles en plastique sur l'ensemble du terrain. Et à l'époque, ils avaient d'ailleurs été félicités par de nombreuses personnes pour cet engagement écolo, grande première dans l'histoire du festival.

Mais l’initiative pourrait bien causer énormément de tort au Glastonbury, tant les festivaliers peinent à s'approvisionner en eau. Avec quelques 200 000 visiteurs, la demande est conséquente. Et forcément, le soleil radieux et la chaleur des derniers jours ne font rien pour arranger les choses...

Glastonbury organisers deny 'water shortage' as heat at site hits 30C https://t.co/i4wNjZgH47 — Gumbyhead (@Gumbyhead2) 29 juin 2019

Douches coupées

Les organisateurs ont donc triplé le nombre de kiosques où les festivaliers peuvent remplir leurs bouteilles et de l'eau gratuite est également disponible dans les bars du festival. Mais rien n'y fait, de nombreuses personnes déplorant des files d'attente toutes plus longues les unes que les autres.

C'est le cas d'Erica, 23 ans, qui raconte avoir attendu plus de 40 minutes pour remplir sa bouteille d'eau. Probablement pris au dépourvu, un autre festivalier s'est exclamé: «Si t'as pas de bouteille à remplir, t'es foutu!»

Autre mesure prise par le festival: l'alimentation des douches a été coupée afin d'économiser de l'eau potable. «Les douches seront à nouveau fonctionnelles dès que possible», pouvait-on lire sur Twitter.

Pas de pénurie selon les organisateurs

Néanmoins, les organisateurs du festival démentent l'existence d'une pénurie d'eau. Dans Standard, ils ont déclaré que jusqu'à présent, l'approvisionnement fonctionnait normalement.

En outre, ils se veulent rassurant et invitent les festivaliers à la patience: «Nous avons plus de 850 robinets sur place, qui fournissent tous de l'eau potable gratuite. Il peut y avoir des files d'attente pour les robinets dans certains des endroits les plus fréquentés, alors nous demandons à tout le monde d'être patient et de chercher des robinets dans les endroits les plus calmes du site», pouvait-on lire dans un communiqué. (Le Matin)