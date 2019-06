Un ancien gynécologue de l'université USC à Los Angeles a été arrêté et inculpé mercredi pour des abus sexuels commis sur 16 jeunes femmes lors d'examens médicaux sur le campus universitaire, ont annoncé les services du procureur.

George Tyndall, 72 ans, a fait l'objet de plusieurs centaines d'accusations de la part de patientes au cours des trente dernières années. Ces plaintes ont entraîné l'ouverture d'une enquête de police mais se sont aussi traduites par des accords amiables conclus entre l'Université de Californie du Sud (USC) et certaines victimes, avec des indemnités d'au moins 215 millions de dollars au total.

Le gynécologue, qui a toujours nié les faits, a été arrêté mercredi matin à proximité de son domicile de Los Angeles et inculpé pour de multiples cas de viol et agression sexuelle par ruse. Selon les services du procureur, il risque jusqu'à 53 ans de prison s'il est condamné.

Examens pelviens anormales

Malgré des plaintes répétées d'étudiantes et infirmières, il n'a pas été inquiété jusqu'à une enquête interne en 2016 déclenchée par une infirmière au centre de gestion des agressions sexuelles de l'établissement. Les investigations ont conclu à des pratiques d'examens pelviens anormales.

Cela n'a pas empêché le gynécologue de partir à la retraite en 2017 à la faveur d'un accord avec l'USC, dont les modalités financières n'ont pas été dévoilées. Les accusations contre lui remontent à 1990 mais les faits pour lesquels il a été inculpé mercredi débutent en 2009. La plus jeune des victimes présumées est âgée de 17 ans.

