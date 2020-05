Gérant d’un parc animalier en Afrique du Sud, Dean Schneider est devenu une véritable star d’Instagram. Ses plus de 7 millions d’abonnés adorent ses vidéos impressionnantes dans lesquelles il joue avec ses lions ou ses hyènes. Mais le voilà dans la tourmente, accusé de maltraitance.

Tout provient d’une vidéo qu’il a lui-même postée. Elle date d’un an environ mais a réapparu récemment et elle est devenue virale. On y voit une jeune lionne griffer l’épaule du Suisse de 27 ans, couché parmi ses fauves. Dean Schneider se redresse, le visage plein de colère, puis assène trois coups de poing à l’animal. Une scène «choquante», estime le «Daily Mail».

Agence «inondée» de plaintes

Cette séquence, écrit «The Times», a été partagée avec l'agence nationale sud-africaine de protection des animaux, qui a déclaré avoir été «inondée» de plaintes. La Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (NSPCA) a également dit sa volonté d’enquêter sur ce cas.

En attendant et face à ce tollé, Dean Schneider a décidé de s’expliquer et de répliquer sur Instagram. Dans une vidéo de plus de 6 minutes publiée samedi, il se dit victime d’un campagne de haine.

«Pour lui montrer les limites»

Sur le fond il dénonce une séquence de 5 secondes sortie de son contexte. Il explique qu’il n’a pas frappé la jeune lionne sur la tête mais sur la patte, puisqu’elle venait de le griffer, «pour lui montrer les limites». Il avance que tous ceux qui le suivent savent que cette lionne est de loin la plus affectueuse envers lui. «Pensez-vous vraiment qu’un animal abusé ou maltraité se comporterait ainsi?», demande-t-il, qualifiant toute cette histoire de «blague».

Le Suisse affirme encore n’avoir pas été approché par la NSPCA. Et invite les défenseurs des animaux à venir dans son parc pour voir par eux-mêmes comment il traite ses pensionnaires.

Cette défense avait déjà été vue 1,7 million de fois ce lundi matin. Et les abonnés semblent convaincus par les explications de Dean Schneider: les commentaires laissés sont largement positifs, note «Blick»

Le Suisse s'est défendu dans cette vidéo.

R.M.