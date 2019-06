Donald Trump rencontrera plusieurs dirigeants en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon, cette semaine parmi lesquels Xi Jinping (Chine), Vladimir Poutine (Russie), Narendra Modi (Inde), Recep Tayyip Erdogan (Turquie) ou encore Angela Merkel (Allemagne), a indiqué lundi un responsable américain. Les principaux négociateurs chinois et américains pour le commerce se sont parlés au téléphone lundi avant la rencontre prévue entre leurs présidents respectifs. Le président américain s'entretiendra également avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, une rencontre qui prend un relief particulier dans un climat de tensions croissantes entre Washington et Téhéran. Des échanges avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le Premier ministre australien Scott Morrison sont également au programme.

Accusé par une éditorialiste de l'avoir violée à New York dans les années 1990, le président des Etats-Unis Donald Trump s'est défendu lundi dans un entretien au site politique américain «The Hill».

«Ce n'est pas mon genre de femme», a-t-il martelé. «Je vais le dire avec grand respect (...) ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé, OK?», a déclaré le milliardaire new-yorkais.

Trump claims E. Jean Carroll was "totally lying" about sexual assault allegation https://t.co/3mJ8JJ6g4S pic.twitter.com/hTxab7TbFn — The Hill (@thehill) June 25, 2019

Aujourd'hui âgée de 75 ans, E. Jean Carroll, éditorialiste renommée de la version américaine du magazine «Elle», affirme avoir été violée par le magnat de l'immobilier en 1995 ou 1996 dans une cabine d'essayage d'un magasin de luxe new-yorkais.

«Un mensonge complet», a insisté lundi M. Trump. «Je ne sais rien de cette femme. C'est une chose terrible que des gens puissent proférer de telles accusations».

«Elle essaie de vendre un livre»

«Je n'ai jamais rencontré cette personne de ma vie», avait-il réagi vendredi dans une déclaration écrite après la publication du témoignage d'E. Jean Carroll dans le magazine «New York».

La une du New York Magazine : l’auteure E Jean Carroll accuse @realDonaldTrump de l’avoir violée il y a 23 ans dans un salon d’essayage de Bergdorf Goodman à NYC pic.twitter.com/MmNy3yXuZw — Gregory Philipps (@gregphil) June 21, 2019

L'éditorialiste évoque également son agression présumée dans un ouvrage autobiographique, «What Do We Need Men For? A Modest Proposal» (Pourquoi avons-nous besoin des hommes? Une proposition modeste, en français).

«Elle essaye de vendre un nouveau livre. Cela devrait vous faire comprendre quelles sont ses motivations», a dénoncé le milliardaire républicain. «Cela devrait être vendu au rayon 'fiction'.» E. Jean Carroll est au moins la seizième femme accusant Donald Trump d'agression sexuelle avant son élection à la présidence. Il les a toujours niées. (ats/nxp)