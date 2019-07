Elle n'est pas très impressionnante cette pièce de jeu d'échecs de 8,8 cm de haut et passablement endommagée. C'est sans doute pour cela qu'un antiquaire d'Édimbourg (Écosse) n'a eu qu'à débourser 5 livres (9 francs) en 1964 pour l'acquérir. Puis elle est restée dans la famille, qui y tenait, sans pour autant savoir ce qu'elle possédait. Pour en avoir le cœur net, l'un des descendants a toutefois récemment décidé de la faire expertiser. Et l'employé de Sotheby's qui est venue l'examiner en a eu la mâchoire qui tombe, relate la BBC. Il tenait dans les mains l'une des pièces du trésor de Lewis.

Enfoui dans une dune

C'est en effet sur l'île de Lewis, dans les Hébrides extérieures, en Écosse, qu'un trésor est découvert dans une dune de sable en 1831, enfoui là depuis peut-être 500 ans . Il comprend 93 objets en ivoire de morse, dont 78 pièces de jeu d'échecs. De huit jeux d'échecs, plus précisément, puisqu'on dénombre huit rois et huit reines, 16 évêques (les fous), 15 cavaliers , 12 guerriers (les tours) et 16 pions . Manquent donc un cavalier, quatre guerriers et 48 pions .

On estime que ces pièces ont été fabriquées au XIIe ou XIIIe siècle , en Norvège ou en Islande. Si le jeu d'échecs existe depuis le VIe siècle , les pièces de Lewis sont parmi les premières à faire appel à la figure de l'évêque et du guerrier. Plus précisément, ce dernier est un berseker, légendaire guerrier nordique enragé, qui mordait son bouclier. Les pièces de Lewis sont toutes différentes et quatre des 12 guerriers retrouvés mordent leur bouclier.

Les autres sont au musée

Considérées comme les pièces d'échec médiévales les plus célèbres du monde, celles de Lewis sont exposées en grande partie au British Museum depuis 1832, soit un an après leur découverte et, le reste, au Musée national d'Écosse depuis 1888. Le guerrier que possédait la famille a donc été considéré comme l'un des quatre manquants du trésor originel. Contrairement aux pièces que l'on peut voir dans les musées, il est le seul à ne pas être nettoyé, ce qui lui donne un aspect tout autre.

Les pièces de Lewis qui sont exposées au Musée national d'Écosse sont nettoyées, ce qui les fait paraître assez différentes. Photo: Musée national d'Écosse