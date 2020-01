Un incendie dans le toit de l'aéroport d'Alicante (sud-est) a provoqué mercredi l'évacuation du terminal, qui dessert une région côtière méditerranéenne parmi les plus touristiques du pays, a annoncé le gestionnaire aéroportuaire Aena.

«Il y a eu un incendie dans la toiture du terminal et les passagers comme le personnel ont été évacués, et les entrées et sorties dans l'aéroport temporairement bloquées», tandis que les avions étaient cloués au sol, a expliqué à l'AFP un porte-parole d'Aena.

Quelques instants plus tard, «l'incendie a été maîtrisé et la zone est en train d'être ventilée pour pouvoir reprendre les opérations» dans l'aéroport, qui permet aux visiteurs d'accéder aux plages de la région du sud de Valence (est), a-t-il ajouté.

#Espagne Les vols ont été retardés et déroutés et les passagers évacués de l'aéroport d'#Alicante, dans le sud de l'Espagne, après que le toit d'un des bâtiments a pris feu mercredi après-midi.#Spain #Espana pic.twitter.com/2FfQoxo1RW — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 15, 2020

Les flammes étaient visibles depuis le terminal à travers de grandes fenêtres, a observé un photographe de l'AFP sur place.

Les causes de l'incendie sont pour l'instant inconnues.

Les décollages d'avions ont ensuite été de nouveau autorisés mais pas les atterrissages, ce qui a obligé à dévier quatre vols vers d'autres aéroports des environs, a précisé Aena.

L'aéroport d'Alicante-Elche, pour lequel 125 vols étaient prévus mercredi, est le cinquième d'Espagne en terme de trafic de passagers, selon Aena.

?DERNIERE MINUTE - #Espagne : Feu en cours à l'aéroport d'Alicante le terminal passagers est en cours d'évacuation et le trafic est interrompu et les vols retardés ou annulés. #Alicante pic.twitter.com/YWM57y1oen — FranceNews24 (@FranceNews24) January 15, 2020

(afp/nxp)