L’aéroport parisien d’Orly a remis les moteurs vendredi avec le décollage d’un premier vol, à destination de Porto (Portugal), après près de trois mois d’arrêt en raison de l’effondrement du transport aérien provoqué par la pandémie de coronavirus.

Un avion de la compagnie low-cost Transavia a décollé à 06 h 25 marquant le retour dans le ciel des vols commerciaux de l’aéroport du sud de Paris, qui avait été fermé le 31 mars au soir.

Avant de l’élancer sur la piste, l’appareil a été arrosé par les canons à eau des pompiers de l’aéroport lors d’une cérémonie dite de «water salute».

Redémarrage extrêmement lent

Depuis près de trois mois, tous les vols commerciaux au départ de la capitale étaient regroupés à Paris-Charles de Gaulle, premier aéroport parisien situé au nord de la ville, pour rationaliser les coûts de fonctionnement.

Le redémarrage du trafic sera extrêmement lent. Vendredi à Orly, un peu plus de 70 mouvements d’avions sont prévus – contre une moyenne de 600 en temps normal. Ces vols desserviront notamment la Corse, quelques pays européens de la zone Schengen et l’Outre-mer français.

Redonner confiance

Environ 8000 passagers sont attendus, soit moins de 10% du trafic habituel de 90’000 passagers en moyenne par jour sur cet aéroport. Le nombre de mouvements devait grimper à 173 début juillet mais leur progression reste aléatoire, liée aux inconnues de l’ouverture ou non des frontières, notamment au Maghreb, et de l’évolution de la situation sanitaire.

Pour redonner confiance aux passagers, des mesures sanitaires ont été mises en place pour éviter la propagation du coronavirus.Plus de 7000 affiches et autocollants pour marquer la distanciation physique ont été apposés à Orly, 150 distributeurs de gel et 137 plexiglas installés sur tous les comptoirs d’accueil, banques d’enregistrement et d’embarquement.

Une caméra thermique prend la température des voyageurs à l’arrivée pour détecter d’éventuels cas de contamination par le coronavirus.