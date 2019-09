Un attentat à la voiture piégée contre un immeuble des services de renseignement à Qalat, dans le sud de l'Afghanistan, a fait au moins 15 morts et 66 blessés dont des femmes et des enfants, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur à Kaboul Nasrat Rahimi.

«L'hôpital régional qui est situé au même endroit a été détruit dans l'attaque», a dit Rahmatullah Yarmal à l'AFP par téléphone.

VBIED attack targeted NDS office in Zabul Qalat , the incident damaged provincial hospital. The casualties number is not known

(Sources in area 45 injured and 3 dead up to now) pic.twitter.com/5KRBffCRJC