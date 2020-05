L'Afghanistan s'oriente vers trois jours bienvenus d'arrêt des combats à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan qui doit débuter dimanche, après que les talibans ont annoncé samedi un cessez-le-feu immédiatement accepté par le président Ashraf Ghani.

Les talibans, qui multiplient depuis des semaines les assauts meurtriers contre les forces afghanes, ont d'abord surpris en décrétant unilatéralement un arrêt des combats pour que leurs concitoyens «puissent célébrer dans la paix et le confort» les fêtes de l'Aïd, selon un communiqué transmis par un de leurs porte-parole.

La direction des insurgés ordonne à ses combattants de «prendre des mesures spéciales pour la sécurité de leurs compatriotes, et ne pas lancer d'opérations offensives contre l'ennemi». Mais ceux-ci pourront se défendre s'ils sont attaqués, poursuit ce texte.

Première fois

C'est la première fois que les talibans appellent d'eux-mêmes à poser les armes depuis qu'une coalition internationale menée par les États-Unis les a chassés du pouvoir fin 2001.

Le président Ashraf Ghani s'est empressé d'accepter leur offre. «En tant que commandant en chef, j'ai indiqué à ANDSF (les forces nationales de défense et de sécurité) de respecter cette trêve de trois jours et de ne se défendre qu'en cas d'attaque», a-t-il vite répondu sur Twitter.

