Les islamistes shebab qui ont mené une attaque contre un complexe hôtelier de Nairobi, faisant au moins 15 morts, ont été «éliminés» par les forces de sécurité au terme d'un siège de près de vingt heures, a annoncé mercredi le président kényan Uhuru Kenyatta.

«Je peux vous confirmer que l'opération de sécurité au (complexe) Dusit s'est achevée il y a environ une heure et que tous les terroristes ont été éliminés», a déclaré M. Kenyatta lors d'une conférence de presse. Il a précisé que «14 vies innocentes ont été perdues» et que plus de 700 personnes avaient été évacuées du complexe hôtelier aux «petites heures du matin», lorsque l'attaque était toujours en cours.

Au moins quinze personnes ont été tuées dans l'attaque en cours perpétrée par un commando d'islamistes somaliens à Nairobi, ont indiqué mercredi des sources policières, alors que de nouveaux tirs étaient entendus au deuxième jour du siège par la police du complexe hôtelier pris pour cible par les assaillants.

La police rappelait toutefois que les forces de sécurité n'avaient pas encore pu accéder à certaines zones du complexe regroupant un hôtel, des restaurants et des immeubles de bureaux. Des rescapés ont rapporté à la police que certaines personnes avaient tenté de se réfugier vers le haut de ce bâtiment pour échapper à l'attaque, qui a débuté mardi vers 15H00 (12H00 GMT).

Mercredi à l'aube, des détonations et coups de feu étaient entendus, plus de 20 heures après le début de l'attaque. Les forces de police ont été à pied d'oeuvre toute la nuit durant. A 03H30, un groupe d'au moins 20 personnes avait ainsi pu recouvrer la liberté.

Cette «attaque coordonnée» du complexe DusitD2, selon les termes du chef de la police kényane Joseph Boinnet, avait commencé par une forte explosion entendue à plus de cinq kilomètres à la ronde, suivie de tirs nourris. La brigade antiterroriste était arrivée rapidement sur place, à bord d'un véhicule blindé.

L'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens shebab, et son modus operandi rappelle celui d'autres opérations du mouvement à Mogadiscio ces derniers mois: une bombe explose (soit un kamikaze, soit une voiture piégée) et dans la foulée, un commando pénètre dans l'établissement visé pour faire un maximum de victimes.

