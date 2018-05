Le Kenya veut mener la vie très dure aux chasseurs qui s'en prendraient à ses espèces protégées.

Selon The Independent, Najib Balala, ministre du tourisme et de la faune, a en effet annoncé l'instauration prochaine de la peine de mort pour les braconniers. «Nous avons mis en place la loi sur la conservation de la faune, promulguée en 2013, qui punit les contrevenants à des amendes de 200 000 dollars voire à des peines d'emprisonnement à perpétuité», a-t-il déclaré. «Mais cela n'a pas été suffisamment dissuasif pour freiner le braconnage, d'où la proposition d'une peine plus sévère.»

Le Kenya abrite plusieurs espèces sauvages menacées, aux premiers rangs desquelles les rhinocéros et les éléphants dont les cornes et les défenses font l'objet de nombreuses convoitises. L'an dernier, ce sont pas moins de 69 éléphants et neuf rhinocéros qui ont été tués.

Si, d'après le ministère, le braconnage de ces deux espèces a néanmoins diminué de 85% et 78% depuis la loi de 2013, le pays veut donc serrer la vis davantage. Mais cette volonté de protéger un peu plus la faune risque bien de se heurter aux injonctions de l'ONU, qui s'oppose à la peine capitale quelle que soit la forme du crime. (Le Matin)