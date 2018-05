Des femmes ont été violées par des soldats et des miliciens en échange de nourriture, et des milliers d'autres sont mortes de faim dans les camps de déplacés du nord-est du Nigeria, où sévit le groupe djihadiste Boko Haram, selon un rapport d'Amnesty International publié jeudi.

Join us tomorrow. Let us give attention to the plight of women who survived #BokoHaram. #TheyBetrayedUs, is about rape, starvation & discrimination. Displaced and Betrayed women shld have their voices heard. #Nigeria pic.twitter.com/7jAgxvAiR6