Donald Trump était jeudi assailli par les critiques, y compris dans son camp, pour avoir affirmé qu'il était prêt à accepter des informations compromettantes d'une puissance étrangère sur ses rivaux, malgré la tempête judiciaire déclenchée par les contacts entre son entourage et Moscou en 2016.

«Honteux», «choquant», «une erreur»... Les déclarations du président américain ont alimenté les appels des démocrates favorables à l'ouverture d'une procédure de destitution, mais aussi les critiques de proches alliés républicains.

Interrogé mercredi par la chaîne ABC pour savoir s'il accepterait des informations compromettantes sur ses adversaires, venues par exemple de Russie ou de Chine, ou alors les transmettrait au FBI, le président américain a répondu qu'il ferait probablement «les deux». «Mes réponses sont rarement mises en avant dans leur intégralité par les médias infox», s'est-il défendu jeudi sur Twitter.

«Devrais-je immédiatement appeler le FBI?»

Dans un surprenant parallèle, le locataire de la Maison Blanche, qui visera un deuxième mandat en novembre 2020, a par ailleurs souligné qu'il était en contact avec des dirigeants étrangers, comme la reine Elizabeth II ou le président français Emmanuel Macron, «tous les jours». «Devrais-je immédiatement appeler le FBI pour leur rendre compte de ces appels et de ces rencontres?», a-t-il ironisé. «C'est ridicule!»

....call the FBI about these calls and meetings? How ridiculous! I would never be trusted again. With that being said, my full answer is rarely played by the Fake News Media. They purposely leave out the part that matters.