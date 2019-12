Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, a félicité samedi Abdelmadjid Tebboune, au lendemain de son élection dès le premier tour d'une présidentielle marquée par une forte abstention. Les militaires comptent appuyer l'élu.

Le général Gaïd Salah est l'homme fort de l'Algérie depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika en avril, sous la pression d'un mouvement de contestation. «Je tiens à exprimer à tous les fidèles citoyens du peuple algérien (...) les plus hautes marques de considération, de gratitude et de reconnaissance pour leur participation massive dans cette importante échéance électorale et leur choix réussi, en toute transparence, intégrité et conscience, de monsieur Abdelmadjid Tebboune», a déclaré le général Gaïd Salah.

La foule dans les rues

L'armée «appuiera» le président élu, a-t-il ajouté dans ce message de félicitations publié sur le site internet du ministère de la Défense, estimant qu'Abdelmadjid Tebboune était «expérimenté» et «apte» à mener l'Algérie «vers un avenir meilleur».

Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, a été élu avec 58,15% des suffrages, selon l'Autorité nationale des élections (Anie), lors d'un scrutin qui a enregistré le taux de participation le plus faible de l'histoire des scrutins présidentiels pluralistes en Algérie (39,83%).

Vendredi, une véritable marée humaine a envahi le centre d'Alger pour conspuer le nouveau chef de l'État. (ats/nxp)