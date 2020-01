Les Américains sont réputés pour leur méconnaissance géographique du reste du monde. Un sondage réalisé du 4 au 5 janvier dernier par Morning Consult/Politico le confirme. Sur 1995 électeurs inscrits interrogés, seul 23% a été capable de localiser l'Iran sur une carte du monde. Si la question peut sembler a priori pas si évidente, il faut tout de même rappeler que les chaînes de télé ne cessent de montrer à l'écran des cartes de situation du pays depuis la frappe aérienne américaine qui a tué le 3 janvier le général Qassem Soleimani.

La question a d'abord été posée en confrontant les sondés à une carte du monde entier. Si l'on peut se demander si, en Suisse, le taux de bonnes réponses serait beaucoup plus élevé que chez les Américains, on ose espérer que certaines erreurs aberrantes ne seraient pas commises, à l'image de celles que l'on peut voir ci-dessous.

Morning Consult

Il est tout de même stupéfiant de constater que plus d'une dizaine de personnes ont situé l'Iran... aux États-Unis, ce qui pourrait signifier qu'elles ne savent même pas situer leur propre pays sur une carte. On trouve de tout parmi les mauvaises réponses en jaune, de l'Australie au beau milieu du Pacifique, en passant pas l'Afrique du Sud ou le Japon. Il y a relativement peu de réponses en Russie et zéro à Cuba, ce qui pourrait laisser penser que ce sont deux pays que les Américains connaissent, vu les contentieux que les États-Unis ont entretenus avec eux.

L'Iran dans les Grisons

Dans un deuxième temps, l'institut de sondage a donné plus d'indices en présentant une carte resserrée sur l'Europe et le Moyen-Orient. Le taux de bonnes réponses n'a toutefois que peu augmenté puisqu'il est passé à 28% seulement.

Morning Consult

Si la majorité des réponses si situe dans la bonne région, on constate qu'il y a un deuxième faisceau resserré en Roumanie et en Grèce. Un sondé a également situé l'Iran dans les Grisons (espérons que les militaires américains soient plus précis).

Les hommes sont meilleurs

En détaillant les réponses, l'institut a fait le constat que les hommes étaient deux fois plus nombreux que les femmes (38% contre 20%) a répondre correctement et que, si le taux de bonnes réponses augmentait avec la fortune et le degré de scolarité des sondés, l'âge et la sensibilité politique n'avaient aucune influence.

47% des personnes interrogées ont ensuite déclaré soutenir la frappe aérienne américaine qui a tué le général iranien, contre 40% qui la désapprouvaient. Le fait de savoir situer l'Iran ou non sur la carte n'a pas eu d'influence sur ces réponses, selon l'Institut. En revanche, et sans surprise, les électeurs républicains étaient 85% à être d'accord avec cette attaque et 70% des démocrates étaient contre.

Michel Pralong