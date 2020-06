Le gouvernement de Donald Trump a engagé mardi une action en justice afin de tenter de bloquer la publication d'un livre de l'ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche John Bolton, qui devrait dresser un portrait très critique de la présidence Trump.

La plainte, déposée auprès d'un tribunal fédéral, argue que John Bolton n'a pas fait approuver son texte en amont, et que son ouvrage est ainsi «clairement en violation des accords qu'il a signés comme condition de son emploi et de son accès à des informations hautement classifiées».

La parution du livre, intitulé «The Room Where It Happened, A White House Memoir», est prévue le 23 juin.

For more information about my upcoming book release, please review the link below. https://t.co/nx7DHTdQ2T