Disney prépare un remake des classiques «Maman, j'ai raté l'avion» et «La nuit au musée» pour la plate-forme de vidéo à la demande, baptisée Disney. Il n'a pas précisé si ces nouvelles versions seraient adaptées en long métrage ou déclinées en séries télévisées.

Disney’s rebooting Home Alone (because of course it is) for its forthcoming Disney+ streaming service. Here’s the most fitting use of Macauley Culkin screaming ever. #DisneyPlus #HomeAlone ???? pic.twitter.com/oq6wAYyh7h