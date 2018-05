Donald Trump a annulé jeudi son sommet prévu le 12 juin avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Singapour: peu importe, le magasin de souvenirs de la Maison-Blanche propose toujours sur son site internet de commander une pièce commémorant la rencontre.

Et c'est même «la bonne affaire du jour»: il ne faut débourser que 19,95 dollars au lieu de 24,95 dollars auparavant. «La pièce sera fabriquée, que le sommet ait lieu ou non comme prévu», assurait le site internet. «La thématique se rapproche de la paix et célèbre l'acte de communication entre pays».

La boutique a expliqué être disposée à rembourser si le sommet n'avait pas lieu mais «la plupart des personnes ont indiqué qu'elles veulent ce symbole de l'histoire politique, peu importe le dénouement». La pièce est ornée des profils de MM. Trump et Kim, qualifié de «leader suprême», sur fond de drapeaux américain et nord-coréen. L'expression «pourparlers de paix» figure en haut de la médaille, tandis que l'année «2018» est inscrite en bas.

Les internautes, eux, ont sauté sur l'occasion pour «redécorer» à leur manière cette médaille devenue collector.

Here is the new coin he made to commemorate the cancellation... pic.twitter.com/1GK2H5HEfG — Jason Harish-Landry (@therealJMHL) 24 mai 2018

The replacement commemorative coin. pic.twitter.com/Sfp18TLzSD — Darth Putin (@DarthPutinKGB) 24 mai 2018

A commemorative coin of the Trump summit that actually happened pic.twitter.com/kyU7HTjZD7 — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) 25 mai 2018

The US mint has already re-minted most of them. pic.twitter.com/m6ZflpmagR — Lysdexic Artsmass (@Lysdexicia) 24 mai 2018

White House issues new North Korea Summit commemorative coin. pic.twitter.com/VUL7EMrJdZ — Jeremy Newberger (@jeremynewberger) 24 mai 2018

The White House plans to release the commemorative coins from the cancelled North Korea summit with just a slight adjustment. pic.twitter.com/bi2BprPRgu — John Kerth (@johnkerth) 24 mai 2018

They have issued a new commemorative coin for the cancelled North Korea summit. pic.twitter.com/WvMDJ0aYrw — T.R. Morley (@TheRealMorley) 25 mai 2018

With the failure of the "North Korea Summit", NK re-issues the commemorative coin. pic.twitter.com/iDtfasq0q7 — UnrealPotus (@UnrealPotus45) 24 mai 2018

«Si la réunion avec la Corée du Nord est annulée, puis-je obtenir un Prix Nobel de la paix pour vendre ces belles pièces commémoratives?»

If the #NorthKorea meeting is cancelled, can I still get a #NobelPeacePrize for minting these good (great) commemorative coins? #MAGA pic.twitter.com/hUm9I2w3Dt — Donald J. Trump (@BiglyPrez) 24 mai 2018

«TU AIMERAIS UNE PIÈCE COMMÉMORATIVE?!»

WOULD YOU LIKE A COMMEMORATIVE COIN?! pic.twitter.com/32gAsuLvMo — Tim Carlson (@thecivilcomment) 24 mai 2018

