Un chauffard qui a foncé délibérément sur des passants, faisant huit blessés, est accusé de l'avoir fait parce qu'il lui semblait s'agir de musulmans, a indiqué la police californienne. L'homme âgé de 34 ans, appelé Isaiah Peoples, est visé par une enquête pour tentative d'homicide avec pour circonstance aggravante un mobile raciste, a précisé la police de Sunnyvale, près de San Francisco.

Cell phone video showing arrest of suspect accused of running down 8 people on a corner in #Sunnyvale He can be heard praising Jesus & the Prophet Elijah. @SunnyvaleDPS & @FBISanFrancisco investigating if this was a hate crime @KTVU #southbay pic.twitter.com/tSqTq5kTK6