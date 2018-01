Spectaculaire accident dimanche en Californie. Un chauffard, qui conduisait sous l'emprise de la drogue a terminé sa course dans une maison. Particularité: il a encastré son véhicule au 1er étage du bâtiment, occupé par un cabinet de dentiste, rapporte l'ats.

Selon la police, l'homme roulait beaucoup trop vite dans les rues de la ville de Santa Ana et s'est retrouvé sur la bande centrale surélevée de la route. Selon le journal L.A.Times de Los Angeles, la voiture a alors décollé et s'est retrouvée ainsi au 1er étage de la maison où elle est restée coincée.

Le chauffeur et son passager ont été légèrement blessés. Il a fallu l'aide des pompiers pour les déloger et les sortir de ce mauvais pas.

A car crashed into the second story of a building in Santa Ana, California, this morning. Officials say the vehicle hit the road's center divider and went airborne.



Photos via Orange County PIO pic.twitter.com/8BwQe3srNa