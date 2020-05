Les astronautes de la Nasa Robert Behnken et Douglas Hurley sont arrivés mercredi au centre spatial Kennedy en Floride d'où ils s'envoleront dans une semaine pour la reprise des vols habités américains après neuf ans d'interruption, à bord d'une capsule conçue par SpaceX.

«La route fut longue», a dit Douglas Hurley, qui participa au dernier vol de la Navette américaine en juillet 2011. Depuis, les Américains se rendaient dans la Station spatiale internationale (ISS) exclusivement à bord des fusées russes Soyouz, une dépendance que les Etats-Unis ont hâte de rompre.

