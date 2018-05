La fondatrice du mouvement #MeToo, Tarana Burke, a estimé samedi que le temps était venu pour les victimes d'abus sexuels de «s'organiser» pour fournir des ressources nécessaires à toutes les victimes.

«Me Too (moi aussi), ce sont deux mots magiques qui ont galvanisé le monde», a-t-elle commenté lors d'une table ronde à la conférence United State of Women Summit à Los Angeles. «Nous sommes au moment où il faut définir une stratégie. Il faut s'organiser. L'amplification a eu lieu» a eu lieu, a-t-elle ajouté.

«Le travail qui doit avoir lieu maintenant, c'est: qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a dit #MeToo», insiste-t-elle. Elle a appelé à soutenir lors d'élections les candidats qui «essaient de rendre nos communautés moins vulnérables», et à trouver des solutions au vaste problème des viols sur les campus, «qui dure depuis longtemps».

“We’ve seen the power in our collective voices, and we’re leaning into our commonality” @taranaburke at @usowomen on this moment in the #metoo movement. #usow2018 #stateofwomen pic.twitter.com/zAW2geMNLF