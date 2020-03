Les sénateurs américains ont entamé vendredi d'âpres négociations sur un plan d'environ 1000 milliards de dollars destiné à contrer l'impact économique du nouveau coronavirus, que les républicains espèrent voter lundi malgré les réserves des démocrates.

«J'ai demandé aux équipes des deux partis de parvenir à un accord d'ici ce soir», a déclaré le leader républicain de la chambre haute du Congrès Mitch McConnell à l'ouverture des tractations.

Une fois le résultat des discussions mis en forme pendant le week-end, la proposition de loi pourrait, selon lui, être soumise au vote lundi au Sénat, avant d'être envoyée à la Chambre des représentants.

Senate Republicans want to put cash in the hands of the American people to help during this uniquely uncertain time. No tangled Washington process. No piles of forms for laid-off workers or families to fill out.



