L’État américain du Mississippi va retirer le symbole confédéré de son drapeau, le dernier à arborer les couleurs des anciennes troupes esclavagistes. Le Sénat de l’État a voté dimanche par 37 voix contre 14 pour le retrait de ce symbole.

Ce retrait avait été approuvé un peu plus tôt dimanche par la Chambre des représentants à une majorité de 91 voix contre 23

Minutes after a historic vote, the first state flag comes down. https://t.co/lxpPqvrxzD pic.twitter.com/Q2HLVYMUo7