Le Venezuela est au bord du gouffre financier. À tel point que ce pays de la côte nord d’Amérique du Sud (31,5 millions d’habitants en 2016) a été déclaré, à la mi-novembre, en «défaut partiel» de paiement par l’agence référentielle de notation Standard Poor’s. Les principales raisons: - Les réserves de change ont fondu. De plus de 70% par rapport à leur record de 2009, soit leur plus bas niveau depuis 15 ans. - La production de pétrole s’est effondrée. Le Venezuela peut se targuer de bénéficier des premières réserves de la planète. La crise, la corruption et le manque chronique d’investissement ont influé sur la production. - Les exportations ont plongé. Lors des années fastes, le pays a «oublié» de diversifier son économie. À trop mettre ses œufs dans le même panier, celui du pétrole donc, il en paie aujourd’hui au prix fort les conséquences. - Son PIB a dégringolé. Le produit intérieur brut s’est réduit d’un tiers depuis 2014. - L’inflation a pris l’ascenseur. Le FMI estime qu’elle atteindra les… 2300% en 2018! Ce qui constituerait un record du monde.

Au Venezuela comme ailleurs, on ne badine pas avec les traditions. À plus forte raison lorsqu’elles réjouissent les papilles. Se délecter d’un bon «pernil navideño» en tranches – le jambon à l’os rôti, sous nos latitudes – durant les Fêtes de fin d’année fait partie intégrante des plaisirs locaux. Et ils sont plutôt rares…

Des promesses en l’air

Le très controversé gouvernement Nicolás Maduro avait promis de distribuer à des prix subventionnés le précieux sésame culinaire à 6 millions de familles avant cette période festive. Or, ces promesses sont restées vaines, de très nombreuses pièces de jambon manquant cruellement à l’appel. C’est la goutte qui a fait déborder le vase. Dans le contexte économique actuel du pays (lire l’encadré ci-contre), cette défection a suscité un véritable tollé populaire, une vague de mécontentement – hélas – coutumière dans ce coin du monde.

Les habitants de la paroisse de La Vega, à l’ouest de la capitale Caracas, sont sortis dans la rue. Ils ont érigé des barricades avec des poubelles. À Antimano, non loin de là, plusieurs centaines de personnes frustrées ont bloqué une route. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d’autres.

Cette grogne s’est cependant apaisée. Avant qu’elle ne tourne à l’émeute. Et pour cause: la Colombie voisine vient d’envoyer 50 tonnes de jambon au Venezuela, via deux camions. «D’autres véhicules sont prêts à partir, mais ils n’ont pas fini les formalités», précise-t-on de source douanière.

Le président Maduro s’est dans l’intervalle fendu d’excuses. Il a reconnu des accrocs dans la distribution des fameux jambons, mettant cette pénurie sur le compte d’un boycott international lié – selon lui – aux sévères sanctions financières infligées par Washington et à un «sabotage» du Portugal, d’où est importée cette viande.

«Où est passé le jambon? C’est la faute d’un pays: le Portugal (…). On a acheté tout le jambon disponible au Venezuela, absolument tout, et on devait en importer (…), mais on nous a bloqués nos comptes bancaires et deux bateaux qui se dirigeaient» vers le Venezuela, a déclaré dans la presse du pays le dirigeant à propos de cette affaire d’Etat.

Lisbonne réfute

Autre son de cloche – forcément – du côté de Lisbonne, qui a réfuté ces accusations. «Le gouvernement portugais n’a certainement pas le pouvoir de saboter le jambon de porc», a rétorqué le ministre des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva. «Nous vivons dans une économie de marché et les exportations sont du ressort des entreprises. Il n’y a évidemment pas eu d’interférence politique», a-t-il souligné. Non sans un brin de vexation. (Le Matin)