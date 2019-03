Un appareil photo à plus de 25'000 dollars, dans une boutique de La Havane ? C'est 850 fois le salaire moyen à Cuba, une île qui fait désormais les yeux doux au tourisme de luxe.

«Choisissez: acheter un appareil photo ou un appartement?», s'est moqué le musicien cubain Ariel Diaz en publiant sur Facebook une image de l'objet en question, avec l'étiquette du prix, ce qui a fait grincer des dents sur les réseaux sociaux. Le magasin se trouve dans une galerie marchande au pied du premier hôtel 5 étoiles de la capitale, le Gran Manzana du groupe suisse Kempinski, ouvert en juin 2017 dans un somptueux bâtiment historique qui fut au début du 20e siècle le premier centre commercial de l'île.

Versace, Lacoste, Armani, Montblanc: les enseignes de la galerie semblent incongrues dans un pays sous gouvernement communiste depuis 1959 et où les Cubains ne gagnent que 30 dollars par mois en moyenne.

Le Gran Manzana est le premier hôtel de luxe à La Havane «où il y a un spa de 1000 m2» et où «toutes les chambres font 40 m2 minimum», se targue son directeur général, Xavier Destribats. Les tarifs: de 370 dollars pour une chambre simple en basse saison à 5000 pour la suite présidentielle.

Pendant longtemps, «il y avait une clientèle qui ne voyageait pas à La Havane, ou à Cuba, parce qu'il n'y avait pas le standard d'un 5 étoiles comme à Paris ou Londres», raconte-t-il face à la piscine de l'établissement.

Princes et avions privés

La grande terrasse offre une vue imprenable sur le quartier historique et coloré de La Havane, où nombre de Cubains vivent dans des immeubles délabrés, parfois envahis par la végétation.

«Là je n'ai pas du tout l'impression d'être à Cuba, clairement pas... peut-être plus aux Etats-Unis, à Miami ou à Puerto Rico», confie au bord de la piscine Celia Liégeois, 26 ans, venue de Paris et vêtue d'un paréo aux couleurs du drapeau cubain.

Présentatrice chinoise de télévision de 28 ans, Suki Lu, tout juste arrivée à La Havane, s'émerveille du coucher de soleil et de la vue «addictive». «Je vis à Dubaï, où le niveau des hôtels de luxe est très élevé, mais je pense que je vais apprécier cet hôtel», dit-elle, tandis que son amie prend une vue aérienne de la terrasse avec un drone.

L'hôtel attire «une clientèle d'avions privés», «des princes, des personnalités», indique Xavier Destribats, des touristes américains (20%) mais aussi d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Kempinski compte lancer «deux ou trois autres» hôtels à Cuba. L'Espagnol Iberostar y gère déjà plusieurs hôtels dont un nouveau 5 étoiles, le Grand Packard, qui a ouvert en septembre à La Havane.

Le géant français Accor prévoit lui aussi d'inaugurer en septembre un 5 étoiles dans la capitale cubaine, un Sofitel sur le Malecon, célèbre boulevard havanais le long de la mer, avec une chocolaterie au rez-de-chaussée et, sur le toit, un restaurant et une scène de concert. Les uniformes des employés seront dessinés par la styliste espagnole Agatha Ruiz de la Prada. Quant au groupe français Lucien Barrière, il cherche à s'installer face au Capitole, selon une source du secteur.

«Une nécessité»

Dans tous les cas, le propriétaire de ces hôtels est obligatoirement Gaviota, branche de l'armée cubaine dédiée au tourisme. Les groupes étrangers ne sont chargés que de la gestion de ces établissements construits par le français Bouygues, bien implanté localement.

Aucun chiffre sur les recettes reversées à l'armée n'est publié par les autorités, mais cette alliance avec des militaires a valu à ces hôtels de luxe d'être classés par Washington dans la «liste noire» qui interdit aux touristes américains de s'y loger... une restriction qui décourage beaucoup d'entre eux, mais n'empêche pas certains visiteurs de la contourner, en réglant en liquide ou en réservant via une agence de voyage.

Pour compléter l'offre, «il y a un plan de construction de terrains de golf, en partenariat avec des sociétés immobilières», note José Luis Perello, docteur en sciences économiques et spécialiste du secteur. Selon cet expert, l'arrivée d'hôtels de luxe représente un grand virage pour l'île.

4,7 millions de touristes en 2018

«Cuba, depuis son ouverture au tourisme international il y a plus de 20 ans, a concentré tous ses plans et stratégies sur le tourisme de soleil et de plage», bien plus accessible et qui représente aujourd'hui 73% des 70'000 chambres proposées à Cuba, souligne l'expert.

Au grand dam des opérateurs sur place, les touristes qui réservent de tels séjours dépensent peu... de même que les passagers des croisières, dont le nombre a explosé ces dernières années, mais qui selon une source du secteur ne dépensent en moyenne que 15 dollars par jour.

Or Cuba, qui a reçu 4,7 millions de touristes en 2018, recherche justement des devises, alors qu'elle subit les conséquences de l'embargo américain, en vigueur depuis 1962, et de la crise politique et économique au Venezuela, grand allié et fournisseur de pétrole.

La croissance de l'île stagne autour de 1%, insuffisante pour couvrir les besoins de la population, soumise aux pénuries alimentaires. Ouvrir des hôtels de luxe est «une nouvelle étape» mais aussi «une nécessité», soulignait récemment le ministre du Tourisme Manuel Marrero Cruz. (afp/nxp)