Un vétérinaire colombien, accusé d'avoir caché de l'héroïne destinée aux Etats-Unis dans le ventre de chiots, a été extradé d'Espagne et inculpé mardi à New York, selon le bureau du procureur fédéral de Brooklyn.

Extradé lundi, Andres Lopez Elorez a été présenté mardi à la juge fédérale Marilyn Go et formellement inculpé de conspiration pour importer et distribuer de l'héroïne aux Etats-Unis, a indiqué le procureur dans un communiqué. M. Elorez, 38 ans, sera incarcéré en attendant son procès. Il encourt en cas de condamnation une peine de prison allant de 10 ans à la perpétuité.

Il «n'est pas seulement un trafiquant de drogue, il a aussi trahi l'engagement des vétérinaires à empêcher la souffrance animale, en utilisant ses capacités chirurgicales à des fins cruelles pour dissimuler de l'héroïne dans le ventre de chiots», a déclaré le procureur fédéral Richard Donoghue.

"This investigation unmasked drug traffickers' inhumane callousness," stated the head of the NY DEA office.

The VET who surgically implanted these puppies with liquid heroin 12 years ago has been brought to NY to face justice. @EDNYnews https://t.co/lYi88k7Y42 pic.twitter.com/xjVF7OrGKs