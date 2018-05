Plus de 2000 partisans de l'ex-président brésilien Lula ont manifesté à Curitiba, dans le sud du pays, où l'ancien chef de l'Etat purge une peine de 12 ans de prison.

Vêtus de rouge, la couleur du Parti des travailleurs (PT), les sympathisants de l'icône de la gauche étaient venu soutenir celui qui reste le favori des sondages pour la présidentielle d'octobre, malgré son emprisonnement.

#InternationalWorkersDay2018 Protesters in Curitiba rallying against Brazil's Post-Coup Neoliberal reforms, and demanding the release from jail of Former President and leading candidate Lula. Video: @mfox_us pic.twitter.com/yR2xcfb30l