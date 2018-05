Pour mettre fin aux spéculations sur sa longue absence publique, la Première dame Melania Trump a posté mercredi un message sur Twitter et a assuré se trouver à la Maison Blanche, où elle «travaille dur pour le peuple américain et les enfants».

«Je vois que les médias font des heures supplémentaires et spéculent sur où je me trouve et ce que je fais. Soyez rassurés, je suis ici à la Maison Blanche avec ma famille, je me sens très bien et je travaille dur pour le peuple américain et les enfants!», a-t-elle écrit.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!