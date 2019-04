Le maire démocrate de New York Bill de Blasio a entériné lundi un ensemble de lois «vertes» censées être exemplaires pour le climat. Ce paquet se veut la version new-yorkaise du «New Deal vert» prôné par de jeunes stars démocrates au niveau national.

Cette série de mesures oblige notamment les gratte-ciel et bâtiments de plus de 2300 m2 à réduire leurs émissions de 40% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2005. A défaut, les propriétaires seront soumis à de lourdes amendes qui pourraient dépasser le million de dollars pour les bâtiments les plus importants, a dit Bill de Blasio.

La construction d'immeubles à la façade de verre, apparus dans les années 1960 et appréciés pour leurs vues panoramiques, ne sera désormais autorisée que s'ils répondent à des critères énergétiques très stricts.

«Chaque jour qui passe, notre planète se rapproche un peu plus d'un point de non-retour. Le New Deal vert new-yorkais prend le taureau par les cornes», a déclaré M. de Blasio après avoir entériné cet ensemble adopté jeudi par son conseil municipal.

Le maire a présenté ces dernières semaines plusieurs initiatives new-yorkaises en phase avec les voeux des plus à gauche des candidats démocrates à la présidentielle, notamment un système de couverture santé pour tous les New-Yorkais.

Tenté par la Maison blanche

Depuis plusieurs semaines, M. de Blasio dit envisager de se lancer dans la bataille pour l'investiture démocrate à la présidentielle 2020, où se pressent déjà 19 candidats en attendant la probable candidature cette semaine de l'ancien vice-président Joe Biden. Les récents sondages lui donnent néanmoins très peu de chances.

Interrogé lundi sur la chaîne MSNBC, M. de Blasio a assuré qu'il prendrait une décision «bientôt» et que sa famille serait «le facteur le plus important». (ats/nxp)