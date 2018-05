Le président nicaraguayen Daniel Ortega, confronté à des manifestations et des demandes de démission et d'élection présidentielle anticipée, a affirmé mercredi devant plusieurs milliers de ses partisans qu'il resterait au pouvoir.

«Le Nicaragua nous appartient à nous tous et nous restons tous ici», a lancé M. Ortega lors de ce vaste rassemblement convoqué dans le nord de Managua, la capitale nicaraguayenne.

C'était la première fois que le président sandiniste réagissait aux demandes de l'opposition que des élections anticipées soient convoquées pour abréger son mandat, qui court en principe jusqu'en janvier 2022.

M. Ortega fait face depuis le 18 avril à une vague de contestation sans précédent. Des manifestations lancées par les étudiants, rejoints ensuite par d'autres secteurs de la population, ont été durement réprimées par les forces de l'ordre. Au moins 85 personnes ont été tuées et des centaines blessées.

#Nicaragua : Amnesty dénonce la répression contre les manifestants https://t.co/GbqJpYVSBr — Eric Gernez (@eric_gernez) 30 mai 2018

«Ni pardon ni oubli»

Après le discours de M. Ortega, des affrontements ont eu lieu près du site du rassemblement sandiniste. C'est là que l'opposition avait choisi de terminer une marche qui avait à sa tête des dizaines de femmes vêtues de noir et portant des photos de leurs enfants tués pendant la répression des manifestations antigouvernementales. «Ni pardon ni oubli, justice et châtiment», ont scandé les manifestants.

Dans la soirée, les autorités et l'opposition se sont accusées mutuellement de violences. Selon le maire de la localité d'Esteli, à environ 130 kilomètres au nord de Managua, alors que des sympathisants du sandinisme allaient vers la capitale pour participer à un rassemblement, des affrontements se sont produits à un barrage routier. Il y a eu un morts et 20 blessés, a déclaré le maire.

Par ailleurs, la police a déclaré qu'au moins deux personnes avaient été tuées et une dizaine blessées à Managua lorsque des partisans du président Ortega avaient été attaqués par des inconnus.

Selon le sous-directeur de la police nationale, Francisco Diaz, «des individus encagoulés ont attaqué avec des armes à feu» des personnes qui participaient à un rassemblement de soutien au gouvernement. Deux membres du mouvement de jeunesse du sandinisme au pouvoir ont été tués et une dizaine de personnes blessées, selon le responsable policier.

«Massacre!»

Pour leur part, les opposants ont accusé des groupes proches du gouvernement d'avoir ouvert le feu contre des personnes qui participaient au rassemblement de soutien aux mères de manifestants tués. Ces tirs auraient fait des blessés, mais aucun chiffre n'a été avancé immédiatement.

«Massacre! On tire des rafales contre des manifestants pacifiques», a écrit sur les réseaux sociaux l'évêque auxiliaire de Managua, Silvio Baez.

Des manifestants de l'opposition se sont réfugiés au siège de l'Université centre-américaine (UCA) et dans la cathédrale de Managua, et des étudiants ont élevé des barricades pour se protéger de nouvelles attaques.

Par ailleurs, Canal 100% Noticias, l'un des médias qui avait été censuré pendant plusieurs jours à la mi-avril par les autorités en raison de sa couverture des manifestations, a annoncé que des groupes pro-gouvernementaux avaient attaqué ses installations, sans mentionner d'éventuels dégâts.

Tournant

L'intervention spectaculaire du président Ortega devant une foule de ses partisans mobilisés est intervenue le jour où le chef d'entreprise nicaraguayen Carlos Pellas, l'homme le plus riche du Nicaragua, a appelé à une élection présidentielle anticipée. Cette prise de position marque un tournant alors que M. Pellas, et les milieux d'affaires en général, jusque là favorables au président Ortega, un ancien guérillero âgé de 72 ans.

«De mon point de vue, et c'est quelque chose de largement partagé dans le secteur privé, il faut trouver une sortie ordonnée, dans le cadre constitutionnel, ce qui implique des réformes incluant une élection (présidentielle) anticipée au Nicaragua», a déclaré M. Pellas dans un entretien au journal La Prensa.

L'homme d'affaires a proposé que la date de l'élection soit décidée dans le cadre du dialogue mené, sous l'égide de l'Eglise catholique, entre le gouvernement et l'Alliance citoyenne pour la justice et la démocratie, qui groupe des étudiants, des chefs d'entreprise et des représentants de la société civile.

De plus, «il faut la démission immédiate de tous les membres du Conseil suprême électoral (CNE)», actuellement contrôlé par des juges proches du pouvoir, a ajouté M. Pellas, 65 ans, président du groupe homonyme, un conglomérat également présent en Amérique centrale, aux Caraïbes et aux Etats-Unis.

Autre signe inquiétant pour M. Ortega, le Conseil supérieur de l'entreprise privée (Cosep) a annoncé qu'il suspendait toutes les réunions avec le gouvernement pour exprimer «son refus de la répression».

Au Nicaragua, nouveaux affrontements entre opposants et partisans du président Daniel Ortega. Depuis le début des manifestations le 18 avril, au moins 76 personnes sont mortes, près de 800 blessés. Le sujet du #64min par Antoine Delpierre. #TV5MONDE pic.twitter.com/h5GBp5hS2C — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 25 mai 2018

(afp/nxp)