Quinze patients souffrant de maladies rénales sont morts faute de dialyse au Venezuela alors que le pays est paralysé depuis 48 heures par une panne géante d'électricité, a annoncé samedi une ONG qui se consacre aux questions de santé.

«Entre hier et aujourd'hui, nous avons enregistré 15 décès dus à l'absence de dialyse. Neuf de ces décès ont été enregistrés dans l'Etat de Zulia, deux dans l'Etat de Trujillo et quatre à l'hôpital Pérez Carreño de Caracas», a indiqué à l'AFP Francisco Valencia, directeur de la Coalition des organisations pour le droit à la santé et à la vie (Codevida).

«La situation des personnes souffrant d'insuffisance rénale est très difficile, critique, nous parlons de 95% des unités de dialyse, qui pourraient atteindre aujourd'hui 100%, paralysées en raison du manque d'électricité», a déclaré M. Valencia.

Les Vénézuéliens sont confrontés depuis jeudi après-midi à la pire panne d'électricité de l'histoire du pays, que le gouvernement attribue à une «guerre électrique» menée selon lui par les Etats-Unis et par le chef de file de l'opposition Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, reconnu par une cinquantaine de pays depuis le 23 janvier.

Manque de carburant pour les générateurs

«Dans les quelques unités de dialyse où il y avait des générateurs électriques, il est devenu difficile de les remettre en marche faute de carburant», a ajouté M. Valencia. Le directeur de Codevida a mis en garde contre le risque d'une augmentation du nombre de décès.

Evoquant le nombre des personnes qui ont régulièrement besoin d'une dialyse au Venezuela, M. Valencia a prévenu que la poursuite de la panne d'électricité «pourrait conduire à la mort de plus de 10'200 patients». Vendredi, «48 enfants dépendant de la seule unité de dialyse pédiatrique du pays n'ont pas pu bénéficier d'une dialyse», a-t-il ajouté.

D'autres malades ont aussi eu à souffrir en raison de la panne d'électricité et du manque de générateurs électriques dans les hôpitaux, selon M. Valencia. Le président Nicolas Maduro a dénoncé samedi une nouvelle «attaque cybernétique» qui aurait empêché le rétablissement de l'électricité à travers le pays.

«Aujourd'hui, 9 mars, nous avions avancé à près de 70% (dans le rétablissement de l'électricité) lorsque nous avons reçu à la mi-journée une autre attaque cybernétique visant une des sources d'énergie qui fonctionnait parfaitement. Cela a annulé tout ce que nous avions réalisé», a déclaré Nicolas Maduro devant des milliers de ses partisans rassemblés près du palais présidentiel à Caracas.

Nombre d'experts attribuent la panne à un manque d'investissements du gouvernement dans l'entretien des infrastructures. Le Venezuela, de plus en plus isolé sur la scène internationale, traverse une très grave crise économique, avec une population de plus en plus démunie face aux pénuries de vivres et de médicaments.

With no food, electricity, or medicine, hospitals in #Venezuela are closer to the 1800s than 2019. This is what a socialist society looks like... pic.twitter.com/a1jcGHIOzS — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) March 8, 2019

