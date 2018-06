Donald Trump a retiré l'invitation à se rendre mardi à la Maison Blanche transmise aux Philadelphia Eagles, vainqueurs du dernier Super Bowl, en raison du geste de certains joueurs mettant genou à terre pendant l'hymne national.

Le président républicain est en conflit ouvert depuis des mois avec les joueurs de football américain (NFL), qui protestent ainsi contre les violences raciales aux Etats-Unis, ayant même été jusqu'à estimer le mois dernier que ces joueurs «ne devraient peut-être pas être dans le pays».

«Les Philadephia Eagles ne peuvent pas venir demain avec leur équipe au complet pour être mis à l'honneur. Ils ne sont pas d'accord avec le président, car il insiste pour qu'ils se lèvent fièrement pour l'hymne national, la main sur le coeur», a déclaré Donald Trump dans un communiqué publié par la Maison Blanche lundi soir.

