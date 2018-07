L'Air Force One de nouvelle génération construit par Boeing pour le président américain sera «incroyable» et «le meilleur au monde», a promis Donald Trump, assurant avoir négocié un bon rabais avec le constructeur aéronautique américain.

«Air Force One sera incroyable. Il sera le plus beau et le meilleur au monde», a dit M. Trump dans des extraits d'un entretien réalisé samedi et diffusé mardi sur CBS.

Le seul changement apparent sera la peinture. «Il sera rouge, blanc et bleu, je pense que c'est approprié», a expliqué le président, soulignant préférer cette référence au drapeau américain aux couleurs bleu ciel et blanc instaurées par John Kennedy. «Boeing nous a fait un bon prix» et «j'ai pu économiser 1,5 milliard de dollars et commander un nouveau (modèle) pour le pays», s'est-il félicité.

Donald Trump avait dénoncé la commande initiale de deux avions, estimant le prix - plus de 4 milliards de dollars - trop élevé.

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 décembre 2016

Il avait exhorté Boeing, en situation de monopole sur ce contrat, à revoir sa copie. Fin février, la Maison Blanche avait annoncé avoir trouvé un accord avec Boeing pour un «contrat à prix fixe» de 3,9 milliards de dollars. Le constructeur avait félicité le président Trump pour avoir «négocié un bon accord au nom du peuple américain».

President Trump confirms a new red, white and blue paint job is in the works for Air Force One https://t.co/RjHN7jBFN7 pic.twitter.com/GNkwWJoh2y — CNN Politics (@CNNPolitics) 17 juillet 2018

180'000 dollars de l'heure

Le contrat porte sur la livraison de deux 747-8, plus grands, plus modernes, plus rapides et moins gourmands en kérosène que les actuels 747-200, vieux de 30 ans et qui coûtent 180'000 dollars de l'heure.

Air Force One, qui ne porte ce nom que lorsque le président américain est à bord, permet au chef d'Etat d'exercer toutes les prérogatives de son mandat pendant qu'il est dans les airs, y compris déclencher une frappe nucléaire.

Les avions sont munis des systèmes de navigation et de défense dernier cri, comme un système anti-missile et un fuselage résistant aux explosions, et ils disposent d'une zone médicale. Donald Trump a toutefois semblé admettre qu'il aurait quitté la Maison Blanche à la livraison du nouveau modèle.

«Je n'aime pas dire ça, mais ça va mettre longtemps», a-t-il dit. «C'est un projet très complexe, mais quand il sera construit, j'espère que beaucoup de présidents l'utiliseront et y seront à l'aise.» (afp/nxp)