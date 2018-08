Donald Trump a refusé la publication d'un communiqué par la Maison Blanche rendant hommage au sénateur John McCain décédé samedi, selon le Washington Post. Le président américain a répondu à ses conseillers qu'il préférait publier un message sur Twitter.

Selon le quotidien, un communiqué officiel destiné à saluer la vie de John McCain avait été préparé par l'entourage du locataire de la Maison Blanche. L'ancien prisonnier de la guerre du Vietnam y était qualifié de «héros».

«Mes condoléances et mon respect le plus sincère pour la famille du sénateur John McCain. Nos coeurs et nos prières sont avec vous!», avait écrit sur Twitter M. Trump peu après l'annonce du décès de M. McCain. Un message assez neutre, sans remerciement, ni éloge, ni référence au parcours de cette figure de la politique américaine.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!