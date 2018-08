Le président américain Donald Trump a lancé vendredi une nouvelle tirade méprisante contre son ministre de la Justice au lendemain d'une passe d'armes entre les deux hommes. L'ancien loyaliste Jeff Sessions représente désormais le dernier rempart de l'enquête russe.

«Allez Jeff, tu peux le faire»: l'appelant à plusieurs reprises par son prénom dans une salve de tweets publiée aux aurores, le président américain lui a reproché de ne pas engager de poursuites contre Hillary Clinton et certains de ses alliés démocrates.

“Department of Justice will not be improperly influenced by political considerations.” Jeff, this is GREAT, what everyone wants, so look into all of the corruption on the “other side” including deleted Emails, Comey lies & leaks, Mueller conflicts, McCabe, Strzok, Page, Ohr......

....FISA abuse, Christopher Steele & his phony and corrupt Dossier, the Clinton Foundation, illegal surveillance of Trump Campaign, Russian collusion by Dems - and so much more. Open up the papers & documents without redaction? Come on Jeff, you can do it, the country is waiting!