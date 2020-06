Le gouvernement américain a engagé mardi une action en justice afin de tenter de bloquer la publication d'un livre de l'ex-conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche John Bolton, qui devrait dresser un portrait très critique de la présidence de Donald Trump.

La plainte, déposée auprès d'un tribunal fédéral, argue que John Bolton n'a pas fait approuver son manuscrit en amont, et que son ouvrage est ainsi «clairement en violation des accords qu'il a signés comme condition de son emploi et de son accès à des informations hautement classifiées».

La parution du livre, intitulé «The Room Where It Happened, A White House Memoir», est prévue le 23 juin.

Son éditeur Simon & Schuster a assuré que l'ex-conseiller avait coopéré avec la présidence pour amender son manuscrit initial en tenant compte de ses «inquiétudes». Il a néanmoins invoqué «le droit de l'ambassadeur Bolton à raconter l'histoire de son passage à la Maison Blanche de Trump, conformément au Premier Amendement» de la Constitution américaine, qui consacre la liberté d'expression.

John Bolton a déjà enregistré un entretien télévisé qui doit être diffusé dimanche par la chaîne ABC.

Selon un communiqué de l'éditeur, celui qui a occupé ce poste stratégique à la Maison Blanche d'avril 2018 à septembre 2019 décrit dans son livre un Donald Trump qui a pris toutes ses décisions «guidé par un calcul en vue de sa réélection».

«Ce que Bolton a vu l'a stupéfait: un président pour qui être réélu est la seule chose qui compte, même si cela signifie mettre en danger ou affaiblir la nation», a ajouté l'éditeur. Selon ce compte-rendu, le magnat de l'immobilier aurait ainsi pris des décisions passibles de destitution bien au-delà de la seule affaire ukrainienne qui lui a valu une mise en accusation, mais a débouché sur son acquittement par le Sénat.

For more information about my upcoming book release, please review the link below. https://t.co/nx7DHTdQ2T