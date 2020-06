Après des semaines coincé chez lui à cause de la pandémie, le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a rencontré lundi des responsables politiques et religieux noirs pour dénoncer le «racisme institutionnel» qui ronge une Amérique meurtrie par la mort de George Floyd.

Peinant à se faire entendre jusqu'ici dans des médias centrés sur les ravages du coronavirus et la gestion de la crise par Donald Trump, Joe Biden multiplie les déclarations et rencontres remarquées depuis l'homicide par un policier blanc de cet homme noir non armé, qui a embrasé les Etats-Unis.

Masque sur le visage, arpentant une petite église de sa ville de Wilmington, dans le Delaware, il a juré lundi de s'attaquer au «racisme institutionnel» dès ses 100 premiers jours au pouvoir, s'il battait Donald Trump le 3 novembre.

Dans la soirée, Joe Biden a accusé le président républicain d'utiliser l'armée «contre les Américains» et du gaz lacrymogène contre des «manifestants pacifiques» pour une opération de communication, après la visite surprise et controversée du milliardaire républicain dans une église emblématique proche de la Maison Blanche.

Joe Biden: "Back in the 60s, we'd start off in the black church and then we'd go out to desegregate the Rialto movie theater. That's how it was." pic.twitter.com/D1eefvPRaY

Dimanche, le démocrate avait rencontré des passants sur le site d'une manifestation anti-racisme. Et mardi, l'ancien bras droit de Barack Obama doit se rendre à Philadelphie pour s'exprimer sur les «troubles civils» qui secouent le pays.

Après avoir été accusé de rester trop en retrait, enfermé chez lui, même par certains dans son propre camp, le septuagénaire semble avoir repris du souffle et être prêt à mettre un coup d'accélérateur avec l'assouplissement des mesures de confinement.

Biden, genou à terre

Devant une quinzaine de responsables religieux et politiques, en grande majorité noirs, dans l'église de Wilmington, Joe Biden, 77 ans, a eu des mots durs envers Donald Trump, qu'il devance dans les sondages nationaux.

«La haine ne fait que se cacher. Elle ne disparaît pas. Et quand quelqu'un au pouvoir souffle sur la haine sous les rochers, elle en sort. Les mots d'un président sont importants», a-t-il dit.

Après une prière, Joe Biden avait écouté en silence, prenant des notes, pendant environ une heure chacun des intervenants, certains très émus en évoquant la mort de George Floyd, 46 ans, le 25 mai à Minneapolis.

We are a nation in pain, but we must not allow this pain to destroy us. We are a nation enraged, but we cannot allow our rage to consume us. Please stay safe. Please take care of each other. https://t.co/Y224rANwUF