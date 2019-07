Le producteur canadien de potasse Nutrien tentait mercredi de ramener à la surface 34 employés d'une mine bloqués à un kilomètre sous terre depuis la veille, suite à la panne d'un monte-charge lors d'une opération de maintenance, a-t-on appris auprès de la société.

