Deux personnes ont été tuées et sept blessées par des coups de feu tirés depuis une voiture sur la tournage d'un clip à Houston, au sud des Etats-Unis, ont rapporté samedi les autorités.

«Le bilan est désormais de neuf personnes touchées par balle, deux sont mortes sur les lieux, une est dans un état critique, les autres sont hospitalisées», a déclaré sur Twitter le shérif Ed Gonzalez, qui a qualifié l'attaque survenue dans la soirée de vendredi dans un quartier résidentiel de la métropole texane de «guet-apens».

Update: we are now at 9 total gunshot wound victims: 2 were confirmed deceased at scene, 1 was critical, the others remain hospitalized. Anyone with info is urged to call @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS. https://t.co/f0AtkRMZGH